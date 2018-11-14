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Новости /  Общество /  Социум  

Выставка «Гений ар-деко. Эрте» откроется в Самарском областном художественном музее

14 ноября 2018 19:07
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Выставка «Гений ар-деко. Эрте» откроется в Самарском областном художественном музее
Она продлится до 13 января 2019 года.

15 ноября в 19:00 в Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) состоится открытие выставки графики и скульптуры выдающегося художника, гения стиля ар-деко Романа Тыртова - Эрте.
Стиль ар-деко (дословно – «декоративное искусство» — течение в изобразительном и декоративном искусстве первой половины XX века, которое впервые появилось во Франции в 1920-х годах, а затем стало популярно в 1930—1940-е годы в международном масштабе, проявившись в основном в архитектуре, моде и живописи.
Это эклектичный стиль, представляющий собой синтез модернизма и неоклассицизма. Основные черты стиля — строгая закономерность, при этом пестрые орнаменты, роскошь, шик, дорогие современные материалы (слоновая кость, крокодиловая кожа, алюминий, редкие породы дерева, серебро).
Фаворитом в этой области стал художник Роман Тыртов (1892 – 1990 гг.). Имя Р. Тыртова (Эрте) ассоциируется с великолепием, характерным для ар-деко. Он стал самым известным художником-иллюстратором, модельером и декоратором ХХ столетия. Популярность пришла к нему еще до Первой мировой войны.

В конце 1960-х годов снова вспыхнул интерес к искусству ар-деко. На экраны вышли фильмы «Кабаре», «Смерть на Ниле», «Великий Гетсби», которые воскрешали память об ушедших 20-х годах. Эрте, которому уже было под 70, снова пригласили рисовать афиши в мюзик-холл «Фоли-Бержер», в котором ему уже доводилось работать с 1917 по 1930 годы.
Последней его работой стал бродвейский мюзикл «Звёздная пыль», который он оформил, когда ему было 97 лет.

В России впервые выставка произведений Эрте была показана в Эрмитаже в 2016 году.
Работы художника, представленные в Самарском областном художественном музее, можно будет посмотреть до 13 января 2019 года.

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