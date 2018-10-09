Выпускники Президентской программы готовятся к стажировке в Японии

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Выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, претендующие на бесплатную стажировку в Японии, проходят собеседования в Самарском региональном ресурсном центре.Чтобы отправиться на стажировку в Японию, необходимо защитить свой проект и пройти собеседование с директором Нижегородского филиала Японского центра – господином Кунугида Ютака. На прошедшей неделе возможность совершенствовать полученные за время обучения знания получили семь выпускников Президентской программы из разных городов России в сфере IT. На текущей неделе серия собеседований продолжится для представителей иных категорий.Японский центр – организация, которая создана для поддержки и развития делового сотрудничества между двумя странами. Существует она уже 20 лет. С 2010 года открыт ее филиал в Нижнем Новгороде, который работает по всем регионам Поволжья. Одна из задач Центра – формирование пула выпускников Президентской программы для стажировки в Японии, во время которой участники знакомятся с принципами работы и управления крупнейших предприятий, сообщает пресс-служба облправительства.