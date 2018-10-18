Военнослужащие 2-й армии ежемесячно в 2019 году смогут получать более 100 % надбавки к зарплате

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Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии в Поволжье смогут ежемесячно в 2019 году получать более 100 % надбавки к зарплате. Об этом сообщил командующий армией генерал-майор Рустам Мурадов:"Военнослужащие, успешно сдавшие итоговую проверку за 2018 год, ежемесячно в 2019 году будут получать надбавку к зарплате, - сказал командующий журналистам, - За сдачу нормативов по физической подготовке на высший уровень военнослужащий будет получать 70% надбавки к должностному окладу, еще 30% - если покажет отличные результаты при выполнении классной квалификации, также есть новая ежемесячная надбавка за почетное наименование подразделению".Мурадов отметил, что сейчас в войсках созданы все условия, чтобы стремиться к знаниям и добровольно заниматься физкультурой.Напомним, в понедельник, 16 октября, на нескольких полигонах Приволжского федерального округа началась итоговая за 2018 год проверка с привлечением около 10 тысяч военнослужащих и свыше 3 тысяч единиц техники 2-й Гвардейской общевойсковой армии, сообщает пресс-служба ЦВО.