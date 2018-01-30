Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
30 января 2018 10:23
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С целью повышенного внимания водителей и снижения скорости движения транспортных средств в Самаре возле школ, имеющих непосредственный выход на проезжую часть с интенсивным движением, устанавливаются специальные информационные таблички.
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек, установка которых производится перед нерегулируемыми пешеходными переходами, где возможно неожиданное появление школьников. На одной из них изображены дети, переходящие проезжую часть, призыв на таблички гласит «Внимание! Ограничьте скорость!». Вторая - содержит благодарность от детей за проявленную внимательность и пожелание доброго пути. Таблички изготовлены на флуоресцентной подложке, для обеспечения их видимости в темное время суток.
В течение первого квартала 2018 года такие информационные таблички появятся вблизи всех общеобразовательных организаций с непосредственным выходом на проезжую часть с интенсивным движением транспортных средств, сообщает облМВД.
Отметим, что в городе Самаре 160 общеобразовательных учреждений, 120 из которых имеют выход на проезжую часть с интенсивным движением. В 2017 году ГИБДД г. Самары зарегистрировано 38 ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов вбилзи школ, в которых 1 ребенок погиб и 40 получили ранения различной степени тяжести. В 2018 году зарегистрировано одно ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе возле школы, в котором пострадал 1 ребенок.
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