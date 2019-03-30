VPN-сервисы массово отказались сотрудничать с Роскомнадзором
30 марта 2019 11:35
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Роскомнадзор разослал письма владельцам крупнейших VPN-сервисов с требованием подключиться к реестру заблокированных сайтов. Видимо, это не увенчалось успехом.
По данным Telegram-канала «Говорит Москва», в список протестующих вошли:
VPN Unlimited
VyprVPN
NordVPN
OpenVPN
TorGuard
В Hola VPN ещё не ответили на запрос ведомства, изучают детали требования.
На данный момент только Лаборатория Касперского согласилась выполнить требование Роскомнадзора. Это единственная российская компания из списка, сообщает iphones.ru.
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