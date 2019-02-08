В сельских районах Самарской области устранят цифровое неравенство

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В реализации национального проекта «Цифровая экономика» Самарская область основное внимание планирует уделить программе «Информационная инфраструктура» по подключению к высокоскоростному интернету объектов социальной сферы, культурных объектов, больниц, ГИБДД, образовательных учреждения и пр., то есть будет создавать единый цифровой контур госучреждений. Одновременно с этим регион приложит все усилия по выполнению майского указа Президента России, согласно которому 90% домохозяйств Самарской области должны быть обеспечены высокоскоростным качественным доступом в интернет.В 2018 году сформирован цифровой паспорт населенных пунктов Самарской области с численностью населения от 100 до 1000 человек, содержащих объекты социальной инфраструктуры (фельдшерско-акушерские пункты, школы, органы власти, подразделения Росгвардии, МЧС, МВД). Данный паспорт послужит основой для заключения в 2019 году государственного контракта на оказание услуг связи с использованием современных технологий за счет средств федерального бюджета.Это станет продолжением той работы по устранению цифрового неравенства и организации точек доступа в малых населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек, которую регион совместно с госкорпорацией «Ростелеком» ведет с 2015 года.Точка доступа используется для передачи данных по сети Интернет и представляет собой железобетонную опору высотой несколько метров, на которую крепятся климатический шкаф и необходимое оборудование: Ethernet-коммутатор, роутер Wi-Fi и антенны, которые обеспечат круговое покрытие с радиусом охвата территории до 100 метров.В общей сложности в рамках программы до конца 2019 года точками доступа в Интернет будут обеспечены более 200 малых населенных пунктов губернии.К концу 2018 года построено более 1000 км волоконно-оптических линий связи, из них около 120 км – в Большечерниговском районе. Более 80 тыс. человек, проживающих в малых населенных пунктах, получили возможность подключиться к глобальной сети. Из них более 3,5 тыс. проживает на территории Большечерниговского района, сообщает пресс-служба облправительства.pixabay.com