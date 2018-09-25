В самарской областной библиотеке состоится литературный квест

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30 сентября в 15:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на литературный квест компании Questime.Остроумный и ироничный квест из мира фэнтези не оставит равнодушными ни поклонников Толкиена, ни любителей Гарри Поттера. Атмосфера мистицизма, неожиданные повороты и простор для фантазии гарантированы! (12+)Игрокам предстоит поупражняться в красноречии и привлечь как можно больше соратников в борьбе за идеалы добра и справедливости. В руках участников будущее магического мира, поддержат ли они принятие спорных законов «О запрещении любовной магии» и «О вакцинации от вампиризма»? Кто-то уже определился со своим мнением, кому-то придется принять решение прямо на заседании Совета. Каждый персонаж – главный герой и от него зависит развитие истории.Квест пройдет в помещении буфета (2-й этаж).Вход свободный!