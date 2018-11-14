В рамках Всероссийского Дня призывника в Сызрани состоится «День открытых дверей»

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15 ноября в 11.00 в областном сборном пункте в г. Сызрань (г. Сызрань, ул. Завокзальная, 2А) в рамках Всероссийского Дня призывника впервые пройдет областная гражданско-патриотическая акция «День открытых дверей».В мероприятии примут участие: военный комиссар Самарской области, глава городского округа Сызрани, руководитель управления по социальной и молодежной политики г. Сызрань, родители новобранцев, юнармейские отряды г. Самары, кадеты г. Сызрань, кадеты военно-патриотического клуба «За други своя» г. Безенчук, Сызранское станичное казачье общество.Фото pixabay.com