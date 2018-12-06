Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Тольятти состоится большой семейный форум На мероприятии каждый член семьи найдет для себя что-то интересное и полезное.
В Тольятти состоится большой семейный форум
В России могут учредить День судьи Планируется, что отмечать его будут 20 ноября.
В России могут учредить День судьи
В Самаре провели мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов
В Самаре провели мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов
Мошенники вводят в заблуждение от имени Пенсионного фонда РФ и Почта Банка
Мошенники вводят в заблуждение от имени Пенсионного фонда РФ и Почта Банка
В самарском регионе намечена реализация проектов по цифровизации в медицине и сельском хозяйстве
В самарском регионе намечена реализация проектов по цифровизации в медицине и сельском хозяйстве
В Самарской области пройдут мероприятия в честь Дня Героев Отечества
В Самарской области пройдут мероприятия в День Героев Отечества
Утвержден бюджет Самары на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Утвержден бюджет Самары на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Медведев в интервью российским телеканалам подведет итоги года Он расскажет об основных задачах кабмина на будущее.
Медведев в интервью российским телеканалам подведет итоги года
сегодня  Четверг, 6 декабря, 16:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/12:
USD 66.82
0.37
EUR 75.71
0.05
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В подразделения регуправления Росгвардии поступили 21 машины для патрулирования улиц

6 декабря 2018 13:49
146
В подразделения регправления Росгвардии по Самарской области поступили 21 машины для патрулирования улиц
Автомобили были торжественно переданы сегодня, 6 декабря.

В подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области поступили 21 машины для патрулирования улиц! Автомобили были торжественно переданы сегодня, 6 декабря.

За 11 месяцев 2018 года вневедомственной охраной пресечено 1353 преступления, по которым возбуждены уголовные дела, сообщает Департамент информационной политики области. На охрану общественного порядка и общественной безопасности ежесуточно задействовано 122 группы задержания.
Выявлено 85 лиц, находящихся в розыске.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
6 декабря 2018  15:56
В Самаре провели мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов
В Самаре провели мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов
К землякам обратился губернатор Дмитрий Азаров. Социум
35
6 декабря 2018  15:15
В Самарской области пройдут мероприятия в честь Дня Героев Отечества
В Самарской области пройдут мероприятия в День Героев Отечества
Состоится церемония возложения цветов к Вечному огню. Социум
90
6 декабря 2018  14:43
Медведев в интервью российским телеканалам подведет итоги года Он расскажет об основных задачах кабмина на будущее.
Медведев в интервью российским телеканалам подведет итоги года
Он расскажет об основных задачах кабмина на будущее. Социум
100
Весь список

Здравоохранение
5 декабря 2018  17:50
Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких специальностей, организация обследований (ЭКГ, УЗИ, лаборатория и т.д.), а также условия пребыван
Поликлиники Промышленного района Самары выходят в лидеры голосования по оценке медицинских учреждений региона на портале «ВМЕСТЕ»
Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких... Здравоохранение
285
5 декабря 2018  13:21
В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и ОРВИ Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области.
В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и ОРВИ
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Здравоохранение
235
5 декабря 2018  13:17
Татьяна Голикова назвала Самарскую область среди регионов с наибольшим распространением ожирения
Татьяна Голикова назвала Самарскую область среди регионов с наибольшим распространением ожирения
   Вследствие чего в этих регионах самая высокая заболеваемость диабетом. Здравоохранение
244
Весь список
Новости медицины
3 декабря 2018  19:47
Супер Вилитра
 Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией.  Новости медицины
88
29 ноября 2018  13:16
ДНК Анализ
ДНК Анализ
 ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
122
25 ноября 2018  11:25
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
 Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить.  Новости медицины
179
Весь список
Туризм
29 ноября 2018  12:35
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2196
27 ноября 2018  11:41
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
252
27 ноября 2018  10:37
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
316
Весь список
Образование
6 декабря 2018  14:28
В Самарской области состоится II Всероссийский правовой (юридический) диктант
В Самарской области состоится II Всероссийский правовой ( юридический) диктант
Он пройдет на 15 площадках. Образование
135
5 декабря 2018  16:36
Она заменила американский аналог на борту российского сегмента МКС.
Разработка инженеров Самарского университета - беговая дорожка для МКС прошла проверку в космосе
Она заменила американский аналог на борту российского сегмента МКС.  Образование
309
5 декабря 2018  15:42
Результаты сочинения ожидаются не позднее 18 декабря.
Выпускники школ Самарской области написали итоговое сочинение
Результаты сочинения ожидаются не позднее 18 декабря.   Образование
323
Весь список

Культура
5 декабря 2018  23:47
Театр Самарская площадь. Репертуар на январь
Билеты уже в продаже!  Культура
436
5 декабря 2018  13:03
В Самаре представят концертную программу, посвященную Дню Героев Отечества в России
В Самаре представят концертную программу, посвященную Дню Героев Отечества в России
Мероприятие второй год подряд проводится областной общественной организацией белорусов и выходцев из Белоруссии. Культура
197
5 декабря 2018  11:16
Фестиваль «Радуга талантов» покажет национальную палитру Самарской области
Фестиваль «Радуга талантов» покажет национальную палитру Самарской области
В фестивале примут участие творческие коллективы. Культура
245
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
63
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
369
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
642
Весь список


Видео
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
207
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
312
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
419
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
731
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
634
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
1072
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
993
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
912
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1321
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1713
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1756
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2951
Весь список

Мероприятия
В Самарской области состоится II Всероссийский правовой ( юридический) диктант
Жители Самары могут посетить выставку-продажу «Всероссийская ярмарка»
Объявлен розыгрыш пригласительных билетов в музей режиссера Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные