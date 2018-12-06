В подразделения регуправления Росгвардии поступили 21 машины для патрулирования улиц

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В подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области поступили 21 машины для патрулирования улиц! Автомобили были торжественно переданы сегодня, 6 декабря.За 11 месяцев 2018 года вневедомственной охраной пресечено 1353 преступления, по которым возбуждены уголовные дела, сообщает Департамент информационной политики области. На охрану общественного порядка и общественной безопасности ежесуточно задействовано 122 группы задержания.Выявлено 85 лиц, находящихся в розыске.