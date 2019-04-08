В параде Победы в Самаре впервые примут участие новейшие бронеавтомобили «Тайфун-К»

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В параде Победы в Самаре впервые примут участие два новейших бронеавтомобиля соединения специального назначения Центрального военного округа «Тайфун-К», способные защитить экипаж от подрыва мины мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте.Две единицы данной техники уже доставлены из Тольятти в Самару, где с 16 апреля будут задействованы в репетициях механизированной колонны на аэродроме Кряж. В этом году, помимо бронеавтомобилей «Тайфун-К», в военном параде в Самаре будут представлены оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетными комплексы С-300, самоходные гаубицы «Мста-С», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронемашины БМП-2М, реактивные системы залпового огня «Град».«Тайфун-К» предназначен для обеспечения высокой защищённости экипажа, груза и узлов автомобиля от стрелкового вооружения и фугасов в боевых условиях. Снаряженная масса машины составляет 24 т, может перевозить до 16 человек, запас хода – 1200 км. Бронеавтомобиль имеет пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну, интегрированную керамическую броню, противоминную защиту, специальное остекление и несколько видеокамер для кругового обзора, сообщает пресс-служба ЦВО.