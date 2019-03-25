В областной библиотеке научат, как стать полноправным хозяином своего изобретения

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27 марта 2019 года в 11:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (г. Самара, пр. Ленина, 14 А) состоится мастер-класс по оформлению заявки на изобретения.На мастер-класс приглашены специалисты Филиала ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» в г. Самаре, которые расскажут обо всех этапах подготовки документов и подачи заявки в патентное ведомство, а также о составе заявки на изобретение, требованиях к ее оформлению, сроках предоставления и трудностях, возникающих у начинающих заявителей.Мастер-класс проводится в рамках VIII историко-архивного форума «Память о прошлом», посвященного 100-летию Декрета СНК РСФСР «Об изобретениях».Вход свободный.Для участия необходимо не позднее 25 марта 2019 г. позвонить и зарегистрироваться по телефону: (846) 263-44-59 или e-mail: cppti@libsmr.ru.