В день рождения медведя Умки в Самарском зоопарке организуют развлекательно-познавательную программу

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18 января в 13:00 Самарский зоопарк (ул. Ново-Садовая, 146) приглашает посетить праздничное мероприятие, посвященное дню рождения медведя Умки.Самому крупному хищнику зоопарка – бурому медведю Умке - исполняется 21 год. Умка - всеобщий любимец публики, он общительный и веселый, любит поиграть и даже потанцевать перед посетителями. В день своего рождения медведь полакомится праздничным тортом, которым его угостят сотрудники Самарского зоопарка.В рамках мероприятия гости зоопарка смогут узнать много интересной информации о семействе медвежьих. Ребят ждет увлекательная программа, включающая в себя конкурс «Следопыт», викторину «Медведи и я» и подвижную игру «Накорми медведя».Все участники праздника получат сувениры от Самарского зоопарка.3+