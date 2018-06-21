В день начала Великой Отечественной войны в Самаре возложат цветы к Вечному огню

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22 июня в 11.00 на площади Славы пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине», посвященная Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.В мероприятии примут участие представители органов власти Самарской области, общественных организаций, ветераны, жители и гости города.Кроме того, на площади Славы будет работать площадка с выставкой артефактов времен Великой Отечественной войны и мобильным пунктом по приему заявлений граждан для архивного поиска родственников, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба облправительства.