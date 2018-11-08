В Южном городе в Самаре открылся новый детский сад
8 ноября 2018 12:56
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В центре пятого квартала 5-ой очереди микрорайона Южный город открылся уютный трехэтажный детский сад на 300 мест с бассейном.
Детский сад построен по типовому проекту, разработанному специалистами компании «Древо» и рассчитан на двенадцать групп вместимостью 25 человек.
В составе помещений: просторные игровые комнаты и спальни, музыкальный зал и зал для спортивных занятий, кабинеты логопеда и психолога, а также бассейн размером 6 на 10 м.
В планировочной структуре здания соблюдены принципы групповой изоляции. Детские и игровые комнаты отделены от остальных помещений, а группы для детей младшего возраста имеют дополнительный отдельный вход с улицы. Подобное устройство пространства способствует более грамотной организации работы дошкольного образовательного учреждения.
В оформлении интерьеров преобладают пастельные тона, которые создают комфортную психологическую атмосферу для воспитанников. Дизайн выдержан в стиле классического минимализма с использованием цветовых акцентов.
В день открытия для маленьких воспитанников была проведена интерактивная программа, позволившая малышам познакомиться с детским садом в игровой форме.
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