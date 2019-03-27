В Тольятти увековечили память командира отряда, уничтожившего более 1 тыс. фашистов

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В Тольятти Самарской области накануне прошла торжественная церемония открытия памятников (бюстов) командиру отряда, который уничтожил более 1 тыс. фашистов во время Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Георгию Дикуну, а также двум участникам контртеррористической операции на Северном Кавказе Героям России старшему лейтенанту Алексею Дергунову и старшине Антону Ушакову.Увековечение памяти прошло в рамках празднования 75-летия отдельной бригады специального назначения Центрального военного округа на территории воинской части. В нем приняли участие близкие родственники героев, председатель комитета по обороне Государственной думы Владимир Шаманов, представители Генерального штаба РФ, Центрального военного округа и правительства Самаркой области, ветераны Вооружённых сил и спецназа, общественные деятели, юнармейцы, а также военнослужащие спецназа и их семьи.В воинской части также состоялись митинг на плацу, вручение более 30 медалей, показательные выступления по рукопашному бою и тактико-специальной подготовке с применением бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун», дефиле военного оркестра, коллективное исполнение военнослужащими гимна бригады, показ современного и раритетного вооружения и военной техники спецназа.В 16 часов в тольяттинском культурном центре "Автоград" для военнослужащих бригады, а также гостей юбилея даст концерт легендарный ансамбль имени Александрова, который приехал в Самарскую область в полном составе, сообщает пресс-служба ЦВО.