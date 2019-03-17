В Сочи сегодня объявят победителей всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"

116

В Сочи сегодня, 17 марта объявят победителей всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".В финале Самарскую область представляют 6 человек из Самары, Тольятти, Отрадного и Новокуйбышевска.Конкурс «Лидеры России» – это флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей». Он венчает собой целую систему по отбору и поддержке талантливых и энергичных граждан, созданную по поручению главы государства Владимира Путина.В этом году конкурс носит яркую социальную направленность. Помимо прохождения тестов, каждый финалист должен был представить комиссии социальный проект.