В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО

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Самара стала участником военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Сегодня, 9 марта в ее рамках на железнодорожный вокзал прибыл поезд трофейной техники и вооружения. В составе эшелона - десять открытых платформ с образцами техники и вооружения, три вагона с образцами холодного и огнестрельного оружия, инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, средств связи, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.Тематические экспозиции: инженерных войск, войск РХБЗ, ракетно-артиллерийского вооружения и БПЛА, средств связи, главного автобронетанкового управления, студии военных художников им. М.Б. Грекова и РИА «Армия России», трофейной техники.На вокзале, несмотря на неважную погоду, собралось множество самарцев разных возрастов, от пожилых до совсем маленьких. Они с увлечением рассматривали экспонаты поезда. Для них также была организована работа выставочных экспозиций в стенах вокзала, состоялось выступление концертной бригады поезда военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Экскурсию по трофейной технике провели российские военные - участники сирийской операции.Кроме того, в рамках мероприятия прошло вручение 14 юнармейских знамен командирам отрядов среднеобразовательных школ Безенчукского района Самарской области а свыше 50-ти учащихся школ № 63, 132, 177 г. Самара будут приняты в ряды юнармейского движения.Напомним, акция стартовала 23 февраля на Казанском вокзале г. Москвы, а завершится 8 мая на станции Кубинка Московской железной дороги. Организатором акции является Министерство обороны Российской Федерации с целью масштабной демонстрации успехов Вооруженных Сил РФ и Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом и закрепления положительного имиджа Вооруженных Сил РФ.Акция приурочена приуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.Фото: Дильдина Светлана