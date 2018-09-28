В Самарском зоопарке отметят Всемирный день защиты животных

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6 октября в 14-00 в зоопарке отметят «Всемирный день защиты животных». Праздник призван привлечь внимание общественности к гуманному и бережному отношению к братьям нашим меньшим.Участникам мероприятия будет рассказано об истории праздника, о роли зоопарков в сохранении редких видов животных, о краснокнижных животных Самарского зоопарка.В рамках праздника состоится подведение итогов и награждение победителей Областного экологического конкурса «Зимородок». Лучшие фотоработы участников конкурса будут представлены на фотовыставке в Экогалерее зоопарка. Ребята смогут поучаствовать в разнообразной конкурсно-развлекательной программе – увлекательных викторинах, зооконкурсах и подвижных играх (0+). Все участники мероприятия получат сувениры от Самарского зоопарка.