В Самарском регионе выбрали лучших приставов по взысканию алиментов
1 марта 2019 09:51
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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области подвели итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Судебные приставы — детям».
Конкурс «Судебные приставы — детям» посвящен Международному дню защиты детей и проводится по всей России. Первый этап его проведения позволяет выбрать лучших приставов из различных областей Поволжья.
Для участия в дальнейшей борьбе за звание лучшего пристава в номинации «Исполнение исполнительных документов по взысканию алиментов» в Самарской области поборолись 47 приставов-исполнителей. Первое место заняла судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Кошкинского района Самарской области Светлана Зайцева. Второе и третье места поделили между собой судебные приставы-исполнители отделов судебных приставов Кинель-Черкасского и Большеглушицкого районов Самарской области Эльмира Сафронова и Екатерина Некипелова.
Теперь работники регионального Управления отправятся на второй этап конкурса, который пройдет в г. Нижнем Новгороде. Здесь будут выбраны лучшие приставы-исполнители по взысканию алиментов в Приволжском федеральном округе. Финальный отбор состоится в г. Москве. Здесь уже будет выбран лучший из лучших судебных приставов-исполнителей, занимающийся взысканием алиментов.
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