В Самарском РДУ состоялся День открытых дверей для школьников

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20 ноября старшеклассники самарской школы № 12 посетили Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Самарской и Ульяновской областей» (Самарское РДУ).День открытых дверей состоялся в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который проводится по инициативе Минэнерго России при поддержке крупнейших компаний отечественной энергетики в целях развития культуры бережного отношения к природе и популяризации современных энергоэффективных технологий.В мероприятии приняли участие представители Регионального агентства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, Центра профессионального образования министерства образования и науки Самарской области.В ходе экскурсии по диспетчерскому центру ученики 10 класса узнали об истории диспетчерского управления России, о роли Системного оператора в обеспечении надежной работы ЕЭС России, структуре и особенностях Объединенной энергосистемы Средней Волги, в которую входит энергосистема Самарской и Ульяновской областей. Школьники побывали в диспетчерском зале, где заместитель главного диспетчера Самарского РДУ Константин Гречин рассказал гостям о действиях диспетчеров в случае аварии в энергосистеме, системе подготовки диспетчеров и задачах, решаемых специалистами компании в процессе управления электроэнергетическим режимом энергосистемы.Частью экскурсии в Самарское РДУ стала викторина по энергосбережению. Старшеклассники познакомились с основными принципами энергоэффективности, которые применяются в отрасли, и методами, помогающими добиться рационального и бережного использования электроэнергии в быту.Посещение предприятий энергетики дает школьникам возможность познакомиться с работой диспетчерских центров, помогает сориентироваться в выборе будущей профессии.