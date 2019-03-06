В Самарской области завершился весенний конкурс общественных инициатив 2019 года в рамках Губернаторского проекта «СОдействие»
6 марта 2019 10:42
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В конкурсную комиссию по определению победителей конкурса общественных проектов Губернаторского проекта «СОдействие» поступило 66 заявок, среди которых представлены общественные инициативы от 32 муниципальных образований Самарской области. Проект «СОдействие» направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета.
Конкурсные процедуры по определению победителей состоятся в апреле 2019 года.
Напомним, что к 1 ноября 2018 года в конкурсную комиссию поступило 230 заявок, а в результате конкурсного отбора из 230 проектов допущены к реализации 126 социально-значимых инициатив населения, по которым сумма субсидии из областного бюджета составила порядка 142 000 тыс. рублей.
Общественные проекты, признанные конкурсной комиссией победителями по итогам заявочных кампаний в ноябре 2018 и марте 2019 годов, будут реализованы в течение 2019 года.
Принять участие в конкурсе общественных инициатив по проекту Губернатора Самарской области «СОдействие» можно по направлениям, предусматривающим решение наиболее значимых вопросов местного значения:
- водоснабжение;
- дороги;
- пожарная безопасность;
- памятники истории и культуры;
- освещение;
- фонтаны;
- малые архитектурные формы;
- озеленение;
- охрана окружающей среды;
- сбор коммунальных отходов;
- спортивные объекты;
- парки и скверы;
- санатории-профилактории;
- детские площадки;
- спортивные площадки;
- площадки для выгула собак;
- народные промыслы;
- экскурсионное обслуживание;
- фестивали;
- содержание мест захоронения.
Проект «СОдействие» предусматривает проведение двух конкурсов общественных проектов в год (до 1 ноября и до 1 марта), сроки и порядок подачи заявок определен Постановлением Правительства Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017–2025 годы.
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Комментарии
Социум
6 марта 2019 12:26
Он приступил к работе с сегодняшнего дня. Социум
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6 марта 2019 11:56
Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума. Социум
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6 марта 2019 11:45
Примерно в равной степени и мужчины, и женщины не считают гендерные праздники проявлением сексизма. Социум
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Здравоохранение
5 марта 2019 14:00
Соответствующий законопроект сейчас разрабатывают. Здравоохранение
373
5 марта 2019 11:11
Такие данные получены за 2018 год. Здравоохранение
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