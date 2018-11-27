В Самарской области завершился цикл стратегических сессий по развитию добровольчества

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III Стратегическая сессия собрала более 100 участников из 20 городов и районов Самарской губернии. У каждого из них разный опыт, возраст, интересы, мотивация и понимание волонтерства. Именно поэтому на выездном трехдневном мероприятии для всех участников состоялось введение в единую систему координат для дальнейшего эффективного взаимодействия.«У участников сессии уже накоплен богатый опыт. Особенно в этом году, посвященном добровольцам и насыщенном событиями разного масштаба: муниципальных, и региональных, и всероссийских. Наши волонтеры смогли получить яркий и интересный опыт! Более 2,5 тыс. человек прошли «школу жизни» чемпионата мира по футболу с особыми требованиями, критериями, сложными международными правилами. В рамках проведения стратегических сессий мы подводим промежуточные итоги этого фантастического Года добровольца, говорим об общем понятийном аппарате. Это очень важно, чтобы весь актив волонтерского движения региона был в курсе федеральных трендов, крупных программ и проектов в различных направлениях», - рассказала координатор проекта «Ресурсный центр добровольчества Самарской области» Юлия Рябева.Организаторы III Стратегической сессии подготовили для добровольцев образовательно-мотивационную программу. Что такое волонтерство и почему оно сегодня активно развивается? Как наладить эффективную коммуникацию и организовать работу с командой? Какие современные инструменты и механизмы актуальны в развитии добровольчества? Только практика и прикладные знания и навыки, отработанные на крупнейших мероприятиях.Студентка СГСПУ, участница сессии Ильясова Эльвина: «Я около года занимаюсь волонтерством. Сюда приехала, чтобы получить практический опыт. Хочу продолжать развиваться сама и развивать волонтерство в своем вузе. На этой сессии мне запомнилась мысль одного из спикеров: если я чем-то горю, то должна сделать все для реализации этого. Мне кажется, что сейчас нашему региону уже просто необходима единая база волонтеров, выстроенная система взаимодействия, чтобы мы могли получать профессиональные консультации и возможность реализовать себя на различных мероприятиях, обучаться, развиваться и двигаться вперед».Цикл стратегических сессий 2018 года завершился. В течение месяца специалисты региональной, муниципальной власти и образовательных организаций, представители некоммерческого сектора и волонтеры обучались, размышляли, прогнозировали, высказывали свои предложения в дорожную карту по развитию добровольчества в регионе. В следующем году запланирована еще одна сессия по корпоративному волонтерству. Такой формат постоянной коммуникации позволяет строить систему, которая даст дальнейшее развитие добровольчеству в Самарской области.Фото pixabay.com