В Самарской области состоится торжественный митинг, посвященный 99-летию войск связи

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В программе торжественное прохождение военнослужащих, выступление на плацу юнармейских коллективов.



20 октября в 9:00 часов в 91-й бригаде управления (связи) состоится торжественный митинг, посвященный 99-летию войск связи. В нем примут участие командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией Герой России генерал-майор Рустам Мурадов, бывший начальник связи Приволжского военного округа генерал-майор в отставке Владими Степук, бывший начальник боевого управления Приволжского военного округа генерал-майор в отставке Василий Сысенко, представители правительства, ветераны и общественные деятели, юнармейцы, более 500 военнослужащих.



В программе построение, вынос Государственного Флага РФ и Боевого Знамени, приветствие командующего, поздравительная речь почетных гостей, вручение наград, коллективное исполнение Государственного гимна РФ, торжественное прохождение военнослужащих, выступление на плацу юнармейских коллективов, демонстрация нового вооружения и военной техники.

Затем состоится переезд в поселок Рощинский на конференцию по питанию в рамках международного дня повара.





