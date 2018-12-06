В Самарской области пройдут мероприятия в День Героев Отечества

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9 декабря в 11.00 на площади Славы состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине», посвященная Дню Героев Отечества.Кроме того, в программе торжественных мероприятий:12.30 - возложение цветов к Мемориалу Героев у штаба 2 армии;13.30 - возложение цветов к Мемориалу воинских захоронений «Аллея Славы» на городском кладбище.9 декабря на территории муниципальных образований Самарской области пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, в том числе на территории г.о. Самара.