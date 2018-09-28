В Самарской области пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей

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1 октября в 13.00 в здании Самарского академического театра оперы и балета (г.о. Самара, пл. Куйбышева, 1) состоится праздничное мероприятие «Молоды душой», посвященное Международному дню пожилых людей.1 октября был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем пожилых людей в 1990 году. С этого момента праздник, посвященных представителям старшего поколения, ежегодно отмечается во всех регионах Российской Федерации. В адрес представителей старшего поколения звучат слова уважения и благодарности, признания их опыта и заслуг.В Самарской области этот день отмечается во всех муниципальных образованиях, во всех сферах и ведомствах. Социальные работники, сотрудники учреждений культуры, здравоохранения, образования, представители различных предприятий и общественных организаций чествуют людей старшего возраста. Для них проводятся благотворительные акции, концерты, встречи поколений, организуются выставки народного творчества, тематические мероприятия.В программе праздничного мероприятия – поздравления участников от официальных лиц, награждение ветеранов правительственными наградами, концертная программа с участием профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и артистов Самарской области.