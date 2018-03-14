В Самарской области пройдет единый День открытых дверей по вопросам поддержки семьи, материнства и детства

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15 марта во всех комплексных центрах социального обслуживания населения на территории муниципальных образований Самарской области пройдет единый День открытых дверей.Целью проекта является информирование всех желающих о новых государственных инициативах в сфере социальной поддержки и оказания социальных услуг населению, в том числе многодетным, приемным семьям, семьям с детьми-инвалидами, и, конечно же, молодым и студенческим семьям.К участию в мероприятии приглашены граждане, желающие узнать о системе социального обслуживания и существующих мерах соцподдержки, касающихся семьи, материнства и детства.Компетентные специалисты расскажут о работе комплексных центров социального обслуживания населения, о новых мерах социальной поддержки семей, демографическом пакете Президента РФ, оказании социальных услуг семьям с детьми, о вопросах организации отдыха и оздоровления детей и других социально значимых вопросах. Для участников будут организованы площадки экспресс-консультаций специалистов и приглашенных экспертов из системы образования и здравоохранения, социальной защиты населения, органов опеки и попечительства, сообщает пресс-служба облправительства.Напомним, что проект стартовал 15 января 2018 года, участие в нем уже приняли около четырех тысяч человек.