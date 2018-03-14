В Самарской области пройдет единый День открытых дверей по вопросам поддержки семьи, материнства и детства
14 марта 2018 13:06
31
15 марта во всех комплексных центрах социального обслуживания населения на территории муниципальных образований Самарской области пройдет единый День открытых дверей.
Целью проекта является информирование всех желающих о новых государственных инициативах в сфере социальной поддержки и оказания социальных услуг населению, в том числе многодетным, приемным семьям, семьям с детьми-инвалидами, и, конечно же, молодым и студенческим семьям.
К участию в мероприятии приглашены граждане, желающие узнать о системе социального обслуживания и существующих мерах соцподдержки, касающихся семьи, материнства и детства.
Компетентные специалисты расскажут о работе комплексных центров социального обслуживания населения, о новых мерах социальной поддержки семей, демографическом пакете Президента РФ, оказании социальных услуг семьям с детьми, о вопросах организации отдыха и оздоровления детей и других социально значимых вопросах. Для участников будут организованы площадки экспресс-консультаций специалистов и приглашенных экспертов из системы образования и здравоохранения, социальной защиты населения, органов опеки и попечительства, сообщает пресс-служба облправительства.
Напомним, что проект стартовал 15 января 2018 года, участие в нем уже приняли около четырех тысяч человек.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
14 марта 2018 13:06
Его проведет Министерство социально-демографической и семейной политики региона. Социум
14
14 марта 2018 12:40
Он оценит качество оказания социальных услуг. Социум
53
14 марта 2018 09:08
Весенний период охоты продлится с 14 по 23 апреля. Социум
123
Здравоохранение
13 марта 2018 15:57
Специалисты обсудят актуальность проблемы детского ожирения. Здравоохранение
1143
12 марта 2018 22:06
Советы, как сохранить женское здоровье, дает заведующий женской консультацией Самарской городской клинической поликлиники №15 Валерий Дорожкин. Здравоохранение
377
12 марта 2018 14:07
В ходе выездных приемов представители регионального минздрава знакомятся с предложениями граждан, рассматривают жалобы и заявления пациентов больниц... Здравоохранение
198
Новости медицины
13 марта 2018 18:15
Пластическая операция на лице – серьезное вмешательство в работу организма. И помимо мастерства хирурга, здесь важны также все действия со стороны пациента. Новости медицины
59
22 февраля 2018 19:32
Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться. Новости медицины
414
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
308
Туризм
14 марта 2018 12:56
Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников». Туризм
35
13 марта 2018 18:10Отель Tulip Inn Sofrino Park Hotel в Подмосковье
Отель Tulip Inn Sofrino Park Hotel в Подмосковье Туризм
50
11 марта 2018 09:26
Туристический поток на территорию региона в текущем году вырастет на 15–17%. Туризм
434
Образование
13 марта 2018 20:19
Образование
1057
12 марта 2018 20:38
Поздравляя абсолютного победителя, Дмитрий Азаров подчеркнул, что итоги конкурса «Учитель года» являются ярким подтверждением высочайшего уровня... Образование
340
12 марта 2018 17:30
Образование
705
Культура
14 марта 2018 12:12
Вход свободный. Культура
90
14 марта 2018 12:00
Открытие фестиваля зрителям представили артисты Новокуйбышевского театра-студии "Грань". Культура
114
13 марта 2018 23:53
«Ни один из актеров ранее не получал на руки свой сценарий, а тут один за другим [их персонажи] стали умирать». Итоговый восьмой сезон «Игры престолов»... Культура
337
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
400
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
737
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
715
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
621
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
691
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
633
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1301
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
818
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
900
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1511
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
823
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3990
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2309
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2748
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2647
Мероприятия