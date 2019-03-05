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В Самарской области предложили установить тариф на захоронение

5 марта 2019 10:59
124
В Самарской области предложили установить тариф на захоронение
Контроль предлагается ввести на государственном уровне.

В своем микроблоге депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн предложил установить тарифный контроль над похоронами.

- Есть общая проблема беспредела в ритуальной сфере, которую давно пора обуздать. И есть конкретный скандал, на поверку все более схожий с провокацией. Однако одно не отменяет другое. Считаю, нужно вводить тарифное госрегулирование, - написал политик.

Напомним, что в Самаре разразился скандал из-за появления покойника у здания областного правительства, пишет СитиТраффик.

Фото: pixabay.com

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