В Самарской области ожидаются ветер и мокрый снег

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период c 19 часов 26 марта до 07 часов 27 марта по Самарской области облачно, небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер южный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.Температура воздуха по области ночью +1; -4 °С; днем +1; +6 °С; в Самаре ночью -1; +1 °С, днем +3; +5 °С.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.