В Самарской области открылся Центр компетенций по вопросам городской среды

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Региональный Центр компетенций по вопросам городской среды создан, чтобы обеспечить реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории губернии. Центр компетенций призван осуществлять деятельность по развитию городской среды, внедрению современных подходов к благоустройству пространств с учетом интересов и потребностей различных групп населения, а также оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке и реализации проектов благоустройства.Новая структура будет работать во взаимодействии с Минстроем России, министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, органами местного самоуправления, а также с общественными и волонтёрскими объединениями.В настоящее время основная задача Центра компетенций – проектное, экспертное, методическое и информационное сопровождение муниципальных образований области в подготовке заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.В номинации «Малые города» от Самарской области о своем участии заявили все восемь городов: Чапаевск, Отрадный, Кинель, Жигулевск, Похвистнево и Октябрьск. В номинации «Исторические поселения» примет участие Сызрань.В результате работы Центра компетенций будут сформированы предложения по архитектурному и пространственному развитию общественных территорий городов. Важным этапом станет вовлечение молодых профессионалов в разработку дизайн-проектов. Студенты профильных специальностей вузов также имеют возможность представить своё творческое видение и присоединиться к сообществу архитекторов, урбанистов и дизайнеров.Напомним, конкурс второй год проводится Министерством строительства и ЖКХ РФ и призван поддержать лучшие проекты благоустройства и развития городских общественных пространств, способствующих повышению качества повседневной жизни самих горожан, привлечению туристов, развитию индустрии услуг. Участвовать в конкурсе могут «малые города» с численностью до 100 000 человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В рамках конкурса населённые пункты-победители смогут получить федеральное финансирование до 100 миллионов рублей. В 2018 году победителем конкурса стал г.о. Октябрьск с проектом реконструкции городского пляжа, на реализацию которого из федерального бюджета получил 75 млн рублей, сообщает пресс-служба облправительства.