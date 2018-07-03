В Самарской области чаще штрафуют за превышение скорости, непристегнутый ремень и разговоры по мобильному
3 июля 2018 13:51
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3 июля в России отмечается день Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Специально к этому празднику «Avito Авто» провел опрос, чтобы выяснить, как ведут себя жители Самарской области на дорогах. Оказалось, что чаще всего они вынуждены платить за превышение скорости, непристегнутый ремень и разговоры по мобильному телефону. А пятой части автомобилистов даже приходилось вступать в конфликты с сотрудниками ГИБДД.
Как показал опрос Avito, более 40% водителей признались, что за последние полгода нарушили правила 1 или 2 раза. Примерно четверть считают себя идеальными водителями и утверждают, что ни разу не отступили от буквы правил дорожного движения. 13% нарушили закон более 10 раз.
В России вариант «ни разу» отметили 32%, «1-2 раза» – 34%, «3-5 раз» – 14%, «6-10 раз» – 5% и «более 10 раз» – 14% респондентов.
Наиболее аккуратные водители проживают в Калининградской области: вариант «ни разу» отметили 38% респондентов. А вот в Вологодской области, вероятно, самое большое число лихачей на дорогах – за последние полгода нарушений не совершили только 19% водителей.
Самым массовым видом нарушения в Самарской области является превышение скорости – его отметили более 80% опрошенных. Более 30% пришлись на непристегнутый ремень безопасности и на разговор по мобильному телефону за рулем.
Данная картина соответствует всероссийской, где на превышение скорости приходится. 83%, на ремень 39% и разговоры по телефону 37%.
Штрафы и встречи с сотрудниками ГИБДД
Более половины водителей считают, что штрафы за нарушения ПДД либо необоснованно высокие, либо слишком низкие. Более четверти респондентов придерживаются мнения, что размеры штрафов слишком завышены. 18% полагают, что они соответствуют здравому смыслу. 3% считают, что штрафы слишком мягкие.
В России размеры штрафов считают необоснованно высокими или низкими 43% респондентов, заниженными – 6%, завышенными – 26% и адекватными – 24%.
Более 70% жителей Самарской области за полгода отделались штрафами в размере не более 1 000 рублей. 24% отдали сумму, не превышающую 5 000 рублей. 3% – до 10 000 рублей, а 2% пришлось отдать больше этой суммы.
Среди российских регионов первое место по доле наименее бьющих по бюджету штрафов делят Саратовская область и Ставропольский край, где 82% водителей заплатили не более 1 000 рублей за полгода.
39% местных водителей столкнулись с эвакуацией своих автомобилей на штрафстоянки. В России в целом аналогичный опыт был у 17% респондентов. В конфликт с сотрудниками ГИБДД вступали 22% автомобилистов в Самарской области. По всей России этот показатель составляет 24%.
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