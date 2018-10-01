В Самарской области бойцы ОМОН завершили полевой выход

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Сотрудники ОМОН (г. Самара) Управления Росгвардии по Самарской области завершили полевой выход. В течение недели на полигоне бойцы специального подразделения отрабатывали навыки действий в различных ситуациях, с которыми им приходится сталкиваться в служебно-боевой деятельности.Сотрудники Росгвардии совершили марш-бросок, отработали тактику поиска условного противника на местности и его нейтрализацииНа войсковом стрельбище сотрудники ОМОН провели боевое гранатометание, стрельбы из всех видов штатного оружия, стоящего на вооружении подразделения, в том числе в ночное время, после чего сдали зачеты по огневой подготовке.«Программа полевых занятий отработана в полном объеме. На полевой выход мы выезжаем в полном составе, невзирая на чины и звания. И командиры, и бойцы живут в одной палатке, питаются из одного котла. Подобные полевые выходы помогают сплотить личный состав, занятия вырабатывают у сотрудника чувство уверенности в себе, в своем товарище», - отметил, подводя итоги полевого выхода командир ОМОН полковник Алексей Теряев.