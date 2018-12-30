В Самаре запустили новогодний автобус желаний
30 декабря 2018 11:16
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В областной столице стартовала праздничная акция в общественном транспорте. На внутригородской маршрут вышли новогодние автобусы желаний. Организатором необычного мероприятия выступило ООО «Самара Авто Газ» при поддержке департамента транспорта.
Впервые праздничные автобусы вышли в рейс 26 декабря. Машины будут ежедневно перевозить пассажиров. Однако номера маршрутов организаторы акции специально держат в секрете, чтобы поездка в новогоднем транспорте была приятной неожиданностью для горожан.
— Каждый житель города, оказавшись в салоне новогоднего автобуса, может загадать свое заветное желание. А праздничное настроение всем пассажирам создадут Дед Мороз, Снегурочка и новогодние сюрпризы от «Самара Авто Газ», — рассказали представители транспортного перевозчика.
По просьбам пассажиров акция «Новогодний автобус желаний» продлится до 7 января включительно. Перевозчик увеличит количество машин и маршрутов, которые примут в ней участие. Также компания планирует сделать праздничную акцию ежегодной, пишет 63.ру.
pixabay.com
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