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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре запускают новогоднюю акцию «Варежка Добра» в помощь бездомным животным

27 ноября 2018 09:36
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В Самаре запускают новогоднюю акцию «Варежка Добра» в помощь бездомным животным
Принимают корм, лекарства, деньги.

Собирать подарки для питомцев приютов будут с 1 декабря этого года по 1 февраля 2019 года. В пункты сбора можно принести корм, лекарства, поводки и ошейники, клетки, миски и лежанки, медицинские препараты. Деньгам тоже будут рады — на них будут лечить и стерилизовать приютских животных.

Полный список пунктов сбора и нужных вещей можно найти здесь.

Благодаря акции "Варежка Добра" каждый может стать Дедом Морозом и подарить немного радости животным!

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