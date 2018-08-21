В Самаре сотрудники подразделений Росгвардии проверили готовность образовательных учреждений к новому учебному году

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Ежегодно, в преддверие начала нового учебного периода руководство управления Росгвардии по Самарской области придает особое значение вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений. Это комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с местными органами власти, правоохранительными структурами и вспомогательными службами.На базе одной из самарских гимназий, прошли тактико-специальные занятия с целью проверки функциональной готовности образовательного учреждения к возможным чрезвычайным ситуациям. В рамках тренировки отработано взаимодействие сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы и управления вневедомственной охраны с представителями частных охранных организаций.По легенде учений, на пульт дежурного управления вневедомственной охраны г. Самара поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожного вызова с охраняемого объекта. Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что на территорию учебного заведения пытается прорваться неизвестный с предметом, похожим на пневмонический пистолет. Охранник остановил неизвестного, после чего тот попытался сбежать, но был задержан прибывшими на место сотрудниками Росгвардии.- В настоящее время 100% школ Самары взяты под охрану нашего управления, - отметил, подводя итоги занятий, заместитель начальника Управления вневедомственной охраны по г. Самаре подполковник Михаил Жиров. - Также нашими услугами пользуется 20 учреждений среднего профобразования и 20 вузов.Все частные охранные организации, обеспечивающие безопасность муниципальных учреждений образования и детских садов находятся под пристальным контролем Центра лицензионно-разрешительной работы. Со слов старшего инспектора ЦЛРР Управления Росгвардии, майора Андрея Алмаева такие организации должны соответствовать целому ряду требований. В первую очередь они должны обладать лицензией на право оказания охранных услуг на объектах, в отношении которых установлены требования обязательной антитеррористической защищенности.- К сожалению, не все частные охранные организации соблюдают данные требования, - отметил, в частности, майор Алмаев. - По результатам проведенных 44 проверок в отношении 49 частных охранников, а также их руководителей составлены протоколы об административных правонарушениях. В отношении трех охранных организаций направлены исковые заявления в судебные инстанции для аннулирования, либо приостановки деятельности данных охранных организаций. Одну из них суд уже лишил права охранять образовательные учреждения.