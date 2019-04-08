В Самаре состоится выставка-ярмарка «Дачный сезон».

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С 11 по 14 апреля 2019 года в г. Самаре состоится выставка-ярмарка «Дачный сезон».Свою продукцию представят ведущие питомники, производители садового инвентаря, удобрений, теплиц, одежды и фермерских продуктов. Посетителей выставки удивит широкий выбор семян, рассады, саженцев, декоративных растений и цветов. Опытные и начинающие ценители дачной жизни смогут получить консультацию от профессионалов в сфере сельского хозяйства.Выставка порадует своих гостей не только разнообразием товаров, но и полезными мероприятиями в программе. Всех посетителей ждут бесплатные мастер-классы по ведению дачного хозяйства и огорода от опытных экспертов.Вход бесплатный.Режим работы выставки:11-13 апреля с 10:00 по 19:0014 апреля с 10:00 до 16:00Место проведения: ВК Экспо Волга, г.Самара, ул.Мичурина 23 А