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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре состоится выставка-ярмарка «Дачный сезон»

8 апреля 2019 10:42
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В Самаре состоится выставка-ярмарка «Дачный сезон».
 
Всех посетителей ждут бесплатные мастер-классы по ведению дачного хозяйства и огорода.

С 11 по 14 апреля 2019 года в г. Самаре состоится выставка-ярмарка «Дачный сезон».
Свою продукцию представят ведущие питомники, производители садового инвентаря, удобрений, теплиц, одежды и фермерских продуктов. Посетителей выставки удивит широкий выбор семян, рассады, саженцев, декоративных растений и цветов. Опытные и начинающие ценители дачной жизни смогут получить консультацию от профессионалов в сфере сельского хозяйства.

Выставка порадует своих гостей не только разнообразием товаров, но и полезными мероприятиями в программе. Всех посетителей ждут бесплатные мастер-классы по ведению дачного хозяйства и огорода от опытных экспертов.
Вход бесплатный.
Режим работы выставки:
11-13 апреля с 10:00 по 19:00
14 апреля с 10:00 до 16:00
Место проведения: ВК Экспо Волга, г.Самара, ул.Мичурина 23 А


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