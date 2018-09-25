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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре состоится целевой приём граждан по вопросам, связанным с признанием гражданина инвалидом.

25 сентября 2018 13:49
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В Самаре состоится целевой приём граждан по вопросам, связанным с признанием гражданина инвалидом.
Прием осуществляется по предварительной записи.

В Самаре 18-19 октября состоится целевой приём граждан по вопросам, связанным с признанием гражданина инвалидом.
Прием будет проведен Уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Дмитриевной Гальцовой с участием представителей бюро медико-социальной экспертизы, министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Бюро № 7 ФКУ «ГБ МСЭ ФМБА России» и членов Общественного совета по вопросам прав и свобод граждан при Уполномоченном по правам человека в Самарской области в два этапа.

18 октября будут рассматривать вопросы, касающиеся совершеннолетних граждан на нескольких площадках:
- в г.о. Самара - ул. Молодогвардейская, д. 33 Главное бюро медико-социальной экспертизы
- в г.о. Тольятти - Южное шоссе, д. 23;
- в г.о. Сызрань - ул. Щусева, д. 28
- в г.о. Отрадный - ул. Первомайская, д. 25Б
19 октября прием пройдет по вопросам признания инвалидами детей, в котором также примет участие Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Владимировна Козлова.
Прием состоится по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 33, Главное бюро медико-социальной экспертизы
Внимание! Прием осуществляется по предварительной записи.
Телефон для записи на прием: 8(846)374-64-35, 374-64-38.
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