В Самаре состоится праздничное мероприятие, приуроченное к 5-летию медиа-портала «Самарские татары»

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11 ноября в 15.00 в муниципальном Дворце торжеств (пр. Кирова, 145) состоится празднование 5-летия информационного медиа-портала «Самарские татары».В программе мероприятия запланированы выступления местных творческих коллективов и казанских артистов - звезд Вагаповского фестиваля (Международного фестиваля татарской песни им. Рашита Вагапова) Раниса Габбазова, Гульсиринь Абдуллиной, Азата Абитова и Айсылу Габдиновой (12+).Напомним, 18 октября 2013 года информационный медиа-портал «Самар татарлары» («Самарские татары») заработал на русском и татарском языках по адресу: http://samtatnews.ru/. Учредитель медиа-портала – президент Самарского областного татарского общества «Туган тел» Ильяс Шакуров; автор проекта, главный редактор сайта - Римма Нуретдинова.Сайт ориентирован на самые широкие возрастные и социальные категории посетителей. Аудиторию составляют жители Самарской области, других регионов России, зарубежных стран.Медиа-портал «Самар татарлары» три года подряд становился призером Всемирного конкурса татарских интернет-проектов «Белем җәүһәрләре» («Драгоценности знаний»): занимал вторые места в номинации «Тематический ресурс — творческая драгоценность» в 2015 и в 2016 годах, первое место в номинации «Вселенная драгоценностей» в 2017 году. Награждение финалистов проходило в казанском Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала.