В Самаре снегопад спровоцировал 10-балльные пробки
24 декабря 2018 09:41
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Непогода сильно осложнила дорожную обстановку в столице региона. Утром в понедельник, 24 декабря, из-за снегопада улицы Самары сковали пробки. Популярный автомобильный интернет-сервис оценил их в десять баллов.
Движение стоит практических на всех главных магистралях города. Пробка на Московском шоссе начинается от пересечения с улицей Герогия Димитрова и заканчивается в районе Центрального автовокзала. Ново-Садовая стоит проспекта Кирова до Потопова.
Также пробки наблюдаются на улицах XXII Партсъезда, Авроры, Гагарина, Победы, Ново-Вокзальной, Советской Армии, проспекте Кирова, Алма-Атинской, Ракитовском шоссе, Южном шоссе.
По мнению горожан, причиной сложившейся ситуации стало то, что дороги плохо очищены от снега.
— Машины буксуют на дорогах. Очень плохо чищено. Будто вообще никто не выезжал чистить. На тротуарах тоже сугробы, — жалуются самарцы.
Но городские службы благоустройства сообщают, что работали всю ночь. В уборке снега задействовали около 250-260 единиц спецтехники. При этом работу ночной смены продлили до 10:00.
Снег вывозят на четыре полигона. По информации департамента, в среднем ежесуточно при благоприятных погодных условиях площадки утилизации пополняются снегом в количестве 3000-4000 тонн, а в процессе и после осадков муниципальные службы усиливают темпы работ. Например, после снегопада неделю назад на полигоны только за один день отправили рекордную партию снега — более 4800 тонн. Всего за сезон с улиц вывезли более 63 тысяч тонн, пишет 63.ру.
pixabay.com
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