В Самаре проведут прием депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Самарской Губернской Думы

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В региональной общественной приемной Партии Д.А. Медведева в Самарской области (г. Самара, ул. Революционная, д. 107) с 11 по 15 февраля 2019 г. проводят прием депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Самарской Губернской Думы.Особое внимание на приеме граждан будет уделено вопросам совершенствования законодательства в сфере социального обеспечения населения и мерам социальной поддержки детей (пособия на детей, материнский капитал, др.).Прием ведется по предварительной записи по телефонам: 260-18-18; 264-82-30.