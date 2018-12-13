В Самаре проведут благотворительный Новогодний праздник

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15 декабря в 11.00 в ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета» состоится благотворительный Новогодний праздник для многодетных приёмных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Самарской области.В программе – шоу-программа (подъёлочник) для детей и взрослых с Дедом Морозом и Снегурочкой (начало в 10.45), торжественное открытие праздника (начало в 11.00), театрализованное представление «Золотой ключик».В празднике примут участие около восьмисот пятидесяти детей, для которых приготовлены новогодние подарки.Организатором мероприятия является благотворительный фонд «Радость», ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета». Мероприятие проводится при поддержке Правительства Самарской области.