В Самаре пройдет окружная игра КВН на Кубок Министра обороны
12 ноября 2018 19:37
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16 ноября 2018 года в 19:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона состоится окружная игра КВН среди команд военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации (16+).
Участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Сызрани, Серпухова посоревнуются в юморе за звание веселых и находчивых в традиционных конкурсах: «Приветствие», «Разминка», «Музыкальный конкурс» и «Домашнее задание».
Победители примут участие в финальных играх КВН в Москве, где соберутся лучшие команды и поборются за кубок Министра обороны Российской Федерации.
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