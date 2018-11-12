Я нашел ошибку
Главные новости: 
Как изменилась игра «Крыльев Советов» с приходом Божовича и чего не хватает клубу, чтобы выигрывать
Как изменилась игра «Крыльев Советов» с приходом Божовича и чего не хватает клубу, чтобы выигрывать
Площадь возникшего в Калифорнии пожара достигла 80 тыс. га
Площадь возникшего в Калифорнии пожара достигла 80 тыс. га
Депутат Госдумы Александр Хинштейн встретился с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой
Депутат Госдумы Александр Хинштейн встретился с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой
На самарском заводе «Кузнецов» во время испытаний произошла авария с двигателем
На самарском заводе «Кузнецов» во время испытаний произошла авария с двигателем
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Промсвязьбанка вопросы расширения партнерства
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Промсвязьбанка вопросы расширения партнерства
В Самаре прошли открытые соревнования по подводному плаванию
В Самаре прошли открытые соревнования по подводному плаванию
В Самаре состоятся всероссийские соревнования по фехтованию
В Самаре состоятся всероссийские соревнования по фехтованию
Дмитрий Азаров — о ситуации в местном футболе,
Дмитрий Азаров — о ситуации в местном футболе, "Самара Арене" и шансах "Лады" на возвращение в КХЛ
сегодня  Понедельник, 12 ноября, 23:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -13 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/11:
USD 67.52
0.67
EUR 76.09
0.28
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре пройдет окружная игра КВН на Кубок Министра обороны

12 ноября 2018 19:37
324
В Самаре пройдет окружная игра КВН на Кубок Министра обороны
Победители примут участие в финальных играх КВН в Москве.

16 ноября 2018 года в 19:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона состоится окружная игра КВН среди команд военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации (16+).
Участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Сызрани, Серпухова посоревнуются в юморе за звание веселых и находчивых в традиционных конкурсах: «Приветствие», «Разминка», «Музыкальный конкурс» и «Домашнее задание».

Победители примут участие в финальных играх КВН в Москве, где соберутся лучшие команды и поборются за кубок Министра обороны Российской Федерации.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
12 ноября 2018  19:37
В Самаре пройдет окружная игра КВН на Кубок Министра обороны
В Самаре пройдет окружная игра КВН на Кубок Министра обороны
   Победители примут участие в финальных играх КВН в Москве. Социум
316
12 ноября 2018  17:55
Рост рождаемости и снижение очередей в детсады: какие задачи Самарской области предстоит решать в соцсфере
Рост рождаемости и снижение очередей в детсады: какие задачи Самарской области предстоит решать в соцсфере
На протяжении последних 23 лет в регионе происходит снижение численности населения. Социум
188
12 ноября 2018  17:44
В Самарской области увековечили память 33 Героев СССР и 5 Героев России
В Самарской области увековечили память 33 Героев СССР и 5 Героев России
Состоялась торжественная церемония открытия монумента. Социум
159
Весь список

Здравоохранение
12 ноября 2018  17:30
В Отрадном пройдет выездной прием граждан по вопросам инвалидности детей
В Отрадном пройдет выездной прием граждан по вопросам инвалидности детей
На прием приглашаются родители и иные законные представители детей. Здравоохранение
122
12 ноября 2018  16:45
Студенты самарского института культуры примут участие в донорской акции
Студенты самарского института культуры примут участие в донорской акции
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области. Здравоохранение
142
11 ноября 2018  11:49
Учёные выяснили, в какое время суток организм сжигает больше всего калорий
Учёные выяснили, в какое время суток организм сжигает больше всего калорий
Чтобы худеть быстрее необходимо ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. Здравоохранение
461
Весь список
Новости медицины
6 ноября 2018  21:53
Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
 К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято.  Новости медицины
162
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
266
29 октября 2018  22:05
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
 Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
212
Весь список
Туризм
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
454
24 октября 2018  12:47
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
356
22 октября 2018  13:03
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
467
Весь список
Образование
12 ноября 2018  22:02
Депутат Госдумы Александр Хинштейн встретился с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой
Депутат Госдумы Александр Хинштейн встретился с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой
Стороны обсудили проблемы обеспечения безопасности школ. Образование
74
12 ноября 2018  15:40
В Самарском университете начали подготовку специалистов по профилю «Психология и педагогика инклюзивного образования»
В Самарском университете начали подготовку специалистов по профилю «Психология и педагогика инклюзивного образования»
Cтуденты получат профессиональные компетенции в полном объеме. Образование
148
12 ноября 2018  12:44
Проект Самарского политеха запущен на краудфандинговой платформе
Проект Самарского политеха запущен на краудфандинговой платформе
Ученые опорного университета представили сборные шагающие модели. Образование
271
Весь список

Культура
12 ноября 2018  17:19
На площади Куйбышева в Самаре установят новую 26-ти метровую елку с медиагирляндами
На площади Куйбышева в Самаре установят новую 26-ти метровую елку с медиагирляндами
Главный волшебник страны – Дед Мороз из Великого Устюга - приедет в Самару 21 декабря.  Культура
179
10 ноября 2018  23:36
Маэстро Валерий Гергиев в эти выходные даёт целых три концерта в Самаре.
Дмитрий Азаров - Валерию Гергиеву: «Виват, маэстро!»
Маэстро Валерий Гергиев в эти выходные даёт целых три концерта в Самаре.  Культура
833
10 ноября 2018  11:41
В Самаре проходит XXI областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
В Самаре проходит XXI областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Он организован во Дворце культуры им.Кирова. Культура
473
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
218
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
598
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1607
Весь список


Видео
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
239
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
739
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
809
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
783
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
816
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
691
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
657
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
684
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1100
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1459
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1524
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2644
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет окружная игра КВН на Кубок Министра обороны
Самарский зоопарк приглашает на праздник День матери
Выставка «Всё это важно» и открытые лекции о семейных ценностях пройдут в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные