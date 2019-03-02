В Самаре продолжается общественное голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды»

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С 1 по 3 марта в Самаре проходит финальный этап выбора общественных пространств, которые будут благоустроены уже в этом году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На открытое рейтинговое голосование выдвинуты 20 территорий во всех районах города: парки, скверы, бульвары, площади. Среди них - Воронежские озера, сквер имени Фадеева, Крымская площадь, парк в микрорайоне Волгарь, бульвар Металлургов и площадь Мочалова, сквер Речников, а также территория, прилегающая к храму Кирилла и Мефодия, сообщает сайт горадминистрации.Самарцы с энтузиазмом восприняли возможность принять участие в общественном голосовании по выбору объектов для благоустройства.«Наши жители очень активны с самого утра. Люди охотно идут голосовать, потому что они выбирают будущий проект для своего города, они хотят сделать его более комфортным и красивым. Они голосуют ради себя и своих детей»,- говорит Юлия Маслова, председатель комиссии на пункте общественного голосования в школе №16 г.о. Самара.Один из проектов, вошедший в лист рейтингового голосования, касается благоустройства площади Мочалова в Кировском районе Самары.Во время разработки проекта архитекторы вместе с инициативными жителями старались сохранить бульвар в первозданном виде, соблюсти стилистику 50-х годов, сделать так, чтобы он вписывался в окружающую среду, также запланировано значительно увеличить площадь зеленых насаждений."Мы здесь живём уже более 40 лет. Когда был жив Павел Петрович Мочалов, здесь было очень красиво, много цветов. В год 110-летия со дня рождения Мочалова мы очень хотим, чтобы наш поселок Металлургов преобразился, чтобы гости приезжали и восхищались", - говорит Любовь Кондратьева,житель г.о.Самара.Жители Железнодорожного района проявляют большой интерес к дизайн-проекту благоустройства Крымской площади. Этот проект очень интересен с архитекторной точки зрения. Если в рейтинговом голосовании победит эта территория, на площади установят арт-обекты,повторяющие символы Крыма: Ялтинский маяк и Воронцовскую ротонду.«В обед я всегда прогуливаюсь около Крымской площади и решила проголосовать за эту территорию. Самара за последнее время очень изменилась, особенно благодаря Чемпионату мира по футболу. Теперь будем надеяться, что преобразится и площадь, проект мне очень нравится», - говорит Анна Васина, житель г.о. Самара.Чтобы внести свой вклад в формирование облика города и жители Самары в возрасте от 14 лет могут выбрать любой пункт для голосования и прийти туда с паспортом. Всего в Самаре работает 41 пункт с 9:00 до 18:00, их адреса опубликованы на сайте www.samadm.ru.