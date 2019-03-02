В Самаре продолжается общественное голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды»
2 марта 2019 12:43
67
С 1 по 3 марта в Самаре проходит финальный этап выбора общественных пространств, которые будут благоустроены уже в этом году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На открытое рейтинговое голосование выдвинуты 20 территорий во всех районах города: парки, скверы, бульвары, площади. Среди них - Воронежские озера, сквер имени Фадеева, Крымская площадь, парк в микрорайоне Волгарь, бульвар Металлургов и площадь Мочалова, сквер Речников, а также территория, прилегающая к храму Кирилла и Мефодия, сообщает сайт горадминистрации.
Самарцы с энтузиазмом восприняли возможность принять участие в общественном голосовании по выбору объектов для благоустройства.
«Наши жители очень активны с самого утра. Люди охотно идут голосовать, потому что они выбирают будущий проект для своего города, они хотят сделать его более комфортным и красивым. Они голосуют ради себя и своих детей»,- говорит Юлия Маслова, председатель комиссии на пункте общественного голосования в школе №16 г.о. Самара.
Один из проектов, вошедший в лист рейтингового голосования, касается благоустройства площади Мочалова в Кировском районе Самары.
Во время разработки проекта архитекторы вместе с инициативными жителями старались сохранить бульвар в первозданном виде, соблюсти стилистику 50-х годов, сделать так, чтобы он вписывался в окружающую среду, также запланировано значительно увеличить площадь зеленых насаждений.
"Мы здесь живём уже более 40 лет. Когда был жив Павел Петрович Мочалов, здесь было очень красиво, много цветов. В год 110-летия со дня рождения Мочалова мы очень хотим, чтобы наш поселок Металлургов преобразился, чтобы гости приезжали и восхищались", - говорит Любовь Кондратьева,житель г.о.Самара.
Жители Железнодорожного района проявляют большой интерес к дизайн-проекту благоустройства Крымской площади. Этот проект очень интересен с архитекторной точки зрения. Если в рейтинговом голосовании победит эта территория, на площади установят арт-обекты,повторяющие символы Крыма: Ялтинский маяк и Воронцовскую ротонду.
«В обед я всегда прогуливаюсь около Крымской площади и решила проголосовать за эту территорию. Самара за последнее время очень изменилась, особенно благодаря Чемпионату мира по футболу. Теперь будем надеяться, что преобразится и площадь, проект мне очень нравится», - говорит Анна Васина, житель г.о. Самара.
Чтобы внести свой вклад в формирование облика города и жители Самары в возрасте от 14 лет могут выбрать любой пункт для голосования и прийти туда с паспортом. Всего в Самаре работает 41 пункт с 9:00 до 18:00, их адреса опубликованы на сайте www.samadm.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
2 марта 2019 12:43
Горожане с энтузиазмом восприняли возможность принять участие в общественном голосовании. Социум
66
2 марта 2019 12:18
Водителям, пешеходам, в особенности детям и подросткам, разъяснялись правила поведения на проезжей части. Социум
76
2 марта 2019 11:50
В течение нескольких дней резервисты работали в подгруппах. Социум
91
Здравоохранение
2 марта 2019 10:25
Ведомство неоднократно сообщало о тревожно высокой заболеваемости корью в странах, граничащих с Россией Здравоохранение
115
28 февраля 2019 17:28
Хирургическо-онкологический комплекс появится на территории Тольяттинской городской клинической больницы № 5 (ТГКБ-5). Здравоохранение
282
28 февраля 2019 13:37
Средняя цена за упаковку купленного лекарства упала на 2% за месяц. Здравоохранение
291
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
323
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
571
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
489
Туризм
28 февраля 2019 12:44
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти. Туризм
240
28 февраля 2019 09:56
Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев. Туризм
182
27 февраля 2019 13:20
Это очередная попытка местных властей ограничить турпоток, каждый год захлёстывающий город. Туризм
232
Образование
28 февраля 2019 09:30
Об этом сообщает Альянс Франсез. Образование
180
27 февраля 2019 23:50
Всего в рейтинг вошли 1,2 тысячи вузов, которые оценивали по 48 предметам. Образование
296
27 февраля 2019 13:46
В последние годы наши выпускники все более востребованы и в крупных международных корпорациях аэрокосмического машиностроения. Образование
331
Культура
1 марта 2019 22:42
Будущий фильм расскажет о ветеране вьетнамской войны, которого Сталлоне играет почти 40 лет. Культура
234
1 марта 2019 12:58
Время работы выставки: с 1 по 31 марта. Культура
296
1 марта 2019 11:20
Спектакли пройдут 14 и 18 числа. Культура
212
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
469
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
923
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
887
Видео
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
342
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
604
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
643
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1342
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1164
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
1049
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
545
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1070
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
799
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2807
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2494
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2753
Мероприятия