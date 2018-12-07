В Самаре построили детскую площадку вокруг электрического столба
7 декабря 2018 11:14
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Опасную детскую площадку в зоне электромагнитного поля обнаружили активисты общественного движения «Гражданский патруль» в одном из дворов Самары.
Волонтеры организации проводят мониторинг качества исполнения федерального приоритетного проекта «Комфортная городская среда».
— Российским законодательством запрещено проводить какие-либо работы в охранной зоне ЛЭП, а тем более строить детские площадки. Введение таких зон обусловлено не чьей-либо прихотью, а является условием безопасности и обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на здоровье человека. По данному факту мы подготовили обращение в прокуратуру, в том числе на предмет халатности должностных лиц, — сообщил глава общественной организации Ростислав Антонов.
Разбираясь в инциденте, правозащитники выяснили, что новые карусель, шведская стенка и скамейка во дворе поселка Мехзавод (квартал 2, дом 43) установлены в охранной зоне линий электропередач в рамках майского муниципального контракта по заказу муниципального предприятия «Красноглинское».
Сегодня, 7 декабря, по факту выявленных нарушений, угрожающих жизни и здоровью детей, правозащитники направили жалобу в прокуратуру.
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