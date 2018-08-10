В Самаре начался прием заявлений на добычу лося и сибирской косули

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Департамент охоты и рыболовства Самарской области с 10 августа начал прием заявок от физических лиц на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу косули сибирской и лося.Прием заявок проводится до 28 августа по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, дом 3, каб. 218. Жеребьевка по распределению разрешений состоится там же, 5 сентября 2018 года в 14.00.Добыча косули сибирской будет осуществляться на территории общедоступных охотничьих угодий (далее — ОдОУ) муниципальных районов Богатовский, Борский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Елховский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Хворостянский, Самарской области, лося — на территории ОдОУ муниципальных районов Кинельский, Камышлинский.Сезон охоты продлится с 1 октября по 31 декабря 2018 года.

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