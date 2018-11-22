В Самаре на набережной моржи устроили парилку

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Самарцы заинтересовались необычной постройкой на пляже набережной реки Волги. Она появилась в городе на днях, из нее шел то ли дым, то ли пар.- Что это за достопримечательность появилась на нашей набережной? - поинтересовался один из жителей Самары у чиновников.Горожанин получил ответ от МП «Самарская набережная». Оказывается, постройка представляет собой парилку для "моржей", то есть людей, предпочитающих купаться в открытых водоемах при низких температурах.Ее построил клуб моржей «Белый медведь».Фото: @igorrr_a в твиттере.