В Самаре хотят повысить эффективность эксплуатации стадиона "СамараАрена"

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Повышение функциональности и эффективности эксплуатации стадиона "СамараАрена" обсудили на совещании под руководством главы региона. Напомним, в регионе по поручению Президента и Губернатора продолжается работа над концепцией использования наследия ЧМ-2018.В планах - строительство трех знаковых объектов на территории вокруг стадиона:Дворец пляжных видов спорта с возможностью подогрева песка и системой кондиционирования;Современный концертный зал;Инклюзивный игровой парк, сообщает Департамент информационной политики Самарской области.Инклюзивный парк создается при участии Фонда помощи детям «Обнаженные сердца» и Системы @CocaCola_Russia. Площадь проекта более 8000 кв.метров. Он расположится на последней миле территории стадиона и будет разделён на функциональные зоны для детей с ограниченными возможностями.