В Самаре хотят повысить эффективность эксплуатации стадиона "СамараАрена"
30 ноября 2018 11:29
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Там создадут Инклюзивный игровой парк.
Повышение функциональности и эффективности эксплуатации стадиона "СамараАрена" обсудили на совещании под руководством главы региона Дмитрия Азарова. Напомним, в регионе по поручению Президента и Губернатора продолжается работа над концепцией использования наследия ЧМ-2018.
В планах - строительство трех знаковых объектов на территории вокруг стадиона:
Дворец пляжных видов спорта с возможностью подогрева песка и системой кондиционирования;
Современный концертный зал;
Инклюзивный игровой парк, сообщает Департамент информационной политики Самарской области.
Инклюзивный парк создается при участии Фонда помощи детям «Обнаженные сердца» и Системы @CocaCola_Russia. Площадь проекта более 8000 кв.метров. Он расположится на последней миле территории стадиона и будет разделён на функциональные зоны для детей с ограниченными возможностями.
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