В Самаре чаще всего сдают в аренду однокомнатные квартиры

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Анализ ситуации в секторе аренды жилой недвижимости Самары в октябре 2018 года проводился СОФЖИ на основании 895 уникальных предложениях, размещенных в открытых источниках.Наиболее представленными на рынке аренды жилой недвижимости Самары остаются однокомнатные квартиры (69,3%). При этом наибольшее количество предложений приходится на квартиры в кирпичных домах «улучшенной» планировки – 60%.По административным районам наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе – 22,8%.Максимальная средняя арендная плата в октябре 2018 года у трехкомнатных кирпичных «улучшенок» - 18 636 руб./мес., минимальная у однокомнатных «малосемеек» - 7 255 руб./мес.При этом средняя цена предложения по городу составила 11078 рублей/мес.: 1-ком. квартиры – 9 835 рублей/мес.; 2-ком. – 13183 рубля/мес., 3-ком. – 18 153 рубля/мес.Фото pixabay.com