В Поволжье началась итоговая за 2018 год проверка 2-й армии с привлечением около 10 тыс. военнослужащих

121

В регионах Поволжья началась контрольная проверка за 2018 год 2-й общевойсковой Гвардейской армии с привлечением около 10 тыс. военнослужащих и свыше 3 тыс. единиц военной техники.Проверка проходит в два этапа на нескольких полигонах Пензенской, Самарской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, инженерные и другие подразделения совершают марши, сдают экзамены по вождению, выполняют боевые стрельбы из всех видов штатного вооружения и военной техники, выполняют нормативы по огневой, тактической, специальной, военно-медицинской и физической подготовкам.Проверка завершится в конце октября. На заключительном ее этапе будут проведены три тактических учения в дневное и ночное время, сообщает прсес-служба ЦВО.