Уполномоченный по правам человека в Самарской области провела личный прием граждан в Красноярском районе

119

11 июля Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова провела личный прием граждан в муниципальном районе Красноярский.На прием обратились десять человек. Вопросы в основном касались реализации социальных, жилищных прав граждан, права собственности на землю.Беспокоит жителей Красноярского района и проблема развития территорий, обеспечения объектами инфраструктуры. Так, депутат сельского поселения Волжский Наталия Ивановна Рубежная обратила внимание Уполномоченного по правам человека в Самарской области, что в п. Волжский люди ежедневно подвергают свои жизни опасности, переходя железнодорожные пути в районе остановочной платформы 151 км. Железнодорожные пути делят поселок на две части: в одной стороне находится жилой сектор, в другой – школа и другие социальные объекты. Пешеходный переход не оборудован. Ежедневно железнодорожные пути пересекают 1000-1500 человек, из них 600-700 – несовершеннолетние дети, идущие в школу и возвращающиеся домой. В районе перехода было зафиксировано три несчастных случая, люди обращались во все инстанции, но ничего кроме организации пешеходного настила через железнодорожные пути не добились. О.Д. Гальцова пообещала обратиться к руководству ОАО «Российские железные дороги» для решения вопроса о строительстве подземного либо надземного перехода. Обеспокоенность этой ситуацией также будет доведена до главы региона.Еще одна проблема п. Волжский – реализация прав детей на образование. Не секрет, что близость к областному центру, интенсивное строительство нового жилья на территории Красноярского района делает поселок Волжский привлекательным местом для многих семей. Сегодня в очереди на получение места в детском саду стоит 80 ребятишек. В перспективе проблема нехватки мест может встать и в школе. Сегодня здания начальной школы и корпус основной школы работают на пределе своих возможностей. При вместимости в 300 человек, в начальной школе обучаются 298 человек, во втором корпусе при вместимости 450 человек, уже учатся 447 детей. Здание начальной школы не соответствует всем СанПиНам и стандартам. Так, например, здесь нет полноценного спортивного зада, актового зала, библиотеки и мест для внеурочной деятельности. Проект новой школы на 1200 мест в муниципалитете есть, но возникли проблемы с выделением земельного участка. Уполномоченный по правам человека обещала оказать необходимое содействие в решении вопроса.В сложнейшей ситуации оказалась гражданка П. По достижении 45-летнего возраста, она отправилась менять паспорт гражданина Российской Федерации. Старый паспорт изъяли, а новый не дали. 7 месяцев гражданка не может получить новый документ, а значит не может реализовывать другие свои конституционные права: обратиться за помощью в больницу, поехать в отпуск и так далее. В ходе приема представитель отделения по вопросам миграции ОМВД России по Красноярскому району пояснила, что предыдущий паспорт был женщине выдан в российской воинской части, находящейся на территории иностранного государства. Данных в российском посольстве, на каком основании был выдан паспорт, не оказалось. В связи с этим новый документ гражданке П. выдать не могут. Хотя муж и дочь заявительницы, также получавшие в свое время паспорт через посольство, заменили свои документы без проблем.Уполномоченный по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцова была возмущена таким подходом: «Человек оказался в подвешенном состоянии. У неё изъяли паспорт, не дали никакого документа взамен и ни одного письменного мотивированного ответа, в связи с чем возникли сомнения о принадлежности к гражданству России» - подчеркнула О.Д. Гальцова. По этому обращению будет направлено письмо прокурору Самарской области К.Н. Букрееву и начальнику ГУ МВД России по Самарской области А.И. Винникову.Часть вопросов, обозначенных гражданами, касались невозможности зарегистрировать свое имущество и земельные участки из-за наложений границ земельных участков. По данным вопросам будет организовано взаимодействие аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области с Управлением Росреестра по Самарской области и кадастровой палатой по Самарской области для разрешения вопросов в интересах заявителей.Также на прием к Уполномоченному по правам человека в Самарской области обратились сельские учителя, которые высказали свое несогласие с изменением механизма предоставления льгот и замене их на компенсации.