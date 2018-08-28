Учителям Самарской области предложили дарить деревья

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Накануне Дня знаний Движение ЭКА запустило акцию “Лес вместо букета” и предлагает дарить учителям Самарской области деревья в рамках проекта по восстановлению и сохранению лесов PosadiLes.ru. На сайте можно выбрать определенное количество деревьев для подарка и внести взнос на их посадку. Деревья будут высажены этой осенью силами волонтеров на пострадавших лесных территориях в регионах. После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.В специальный подарочный сертификат вместо открытки можно вписать текст поздравления с пожеланиями и посвятить будущий лес любимому учителю, своему классу или школе. Посаженные деревья станут отличной альтернативой цветочным букетам, которые быстро погибают.«Ежегодно в России к 1 сентября продается более 10 миллионов букетов, которые через несколько дней после праздника отправляются в мусор и пополняют разрастающиеся свалки. А подаренный лес будет расти вместе с учениками и станет символом развития, доброты и мудрости», - рассказывает директор Движения ЭКА Елена Горохова.Сертификат от PosadiLes - это не просто подарок, это одновременно свидетельство об участии в восстановлении леса. Благодаря проекту PosadiLes и поддержке его пользователей было восстановлено более 100 гектар леса в 15 российских регионах, что эквивалентно площади 140 футбольных полей.Акция “Лес вместо букета” уже проходила в прошлом году. Тогда благодаря ее участникам были собраны средства на посадку 2 тысяч деревьев. Они были высажены в Удмуртии, Новосибирской и Пензенской областях на выгоревших лесных территориях.